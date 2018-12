Les personnalités appuient les gilets jaunes

L'humoriste Franck Dubosc - surnommé le «nouveau Coluche» pour son soutien éloquent -, Jean-Michel Jarre, Brigitte Bardot, l'animateur Patrick Sébastien, l'acteur Philippe Lellouche... jusqu'à l'actrice américaine expatriée en France Pamela Anderson, qui s'est dite inquiète sur Twitter.

Parmi les appuis les plus sentis, celui d'Édouard Louis (En finir avec Eddy Bellegueule). Il a écrit sur les réseaux sociaux pour dénoncer le mépris de l'élite politique et médiatique envers le mouvement de contestation sociale.

«Quelque chose dans l'extrême violence et le mépris de classe qui s'abattent sur ce mouvement me paralyse, parce que, d'une certaine façon, je me sens personnellement visé», écrit l'auteur. - Luc Boulanger