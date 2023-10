Pour souligner le 15e anniversaire d’En direct de l’univers, nous avons demandé à quelques acteurs clés de l’émission de jeter un coup d’œil derrière.

France Beaudoin

Animatrice et productrice associée (2009–aujourd’hui)

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE France Beaudoin

Un moment inoubliable : En direct de l’univers de Garou (2 novembre 2019)

« Harry Connick Jr. voulait qu’on utilise des pistes musicales préenregistrées et qu’on fasse semblant de jouer. Il nous avait dit qu’à la télé, c’était fini, les groupes live pour lui. On peut comprendre. Il doit avoir eu toutes sortes d’expériences qui n’ont pas d’allure. Pour qu’il vienne à l’émission, on avait accepté sa demande, mais on avait une stratégie pour qu’il change d’idée. Pendant les répétitions, on s’est arrangés pour qu’il entende notre band jouer en arrivant au studio. Et ça a marché ! Avant même qu’on termine notre prise, son ingénieur de son est allé lui dire : “C’est bon. On peut aller live avec eux autres.” »

La chanson qu’elle voudrait absolument entendre dans son Univers : Le blues du nouveau-né, de Richard Séguin

Virginie Cummins

Choriste maison et assistante coordonnatrice musicale (2009 –aujourd’hui)

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Virginie Cummins

Un moment inoubliable : En direct de l’univers d’Éric Salvail (26 mars 2011)

« C’était la deuxième saison de l’émission. Scott Price était notre directeur musical. Je m’en souviens, parce que ça avait été un party de A à Z, un peu comme l’univers de Benoît McGinnis, quelques années plus tard. Il n’y avait eu aucune ballade ; juste du dance, du disco et… des confettis ! Pendant l’émission, je m’étais dit : “Ben voyons donc ! Qu’est-ce qu’on est en train de vivre ?” J’avais l’impression d’être dans une grande fête, comme si c’était la veille du jour de l’An. C’était magique. C’était parfait. Les gens du public avaient adoré. »

La chanson qu’elle voudrait absolument entendre dans son Univers : Copperline, de James Taylor

Jean-Benoit Lasanté

Directeur musical (2011–aujourd’hui)

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jean-Benoit Lasanté

Un moment inoubliable : En direct de l’univers d’Isabelle Boulay (22 octobre 2022)

« C’est l’émission où Dee Snider de Twisted Sister est venu chanter We’re Not Gonna Take It. J’ai 42 ans. Je connais très bien ce groupe. Je connais très bien cette chanson. J’ai pu jaser lui avec pour préparer le numéro. Il est vraiment, vraiment sympathique. Il doit mesurer 6 pi 4 po. L’ambiance était bonne. Il n’était pas compliqué. Il est arrivé en studio, et quand il nous a vus, il a juste dit : “Alright, let’s rock !” »

La chanson qu’il voudrait absolument entendre dans son Univers : Learning to Fly, de Tom Petty and the Heartbreakers

Luc Sirois

Réalisateur (2018–aujourd’hui)

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Luc Sirois

Un moment inoubliable : En direct de l’univers – spéciale fête des Mères (9 mai 2020)

« C’est notre première émission en mode COVID-19. Et c’était le premier show qui revenait en ondes en direct. C’était vraiment spécial. Il y avait tellement de paramètres à respecter… tellement d’inconnues. Et c’était très émotif pour tout le monde. Au même moment, je faisais Ça va bien aller à TVA, mais tout était à distance. Se retrouver une équipe complète et faire une grosse émission de musique en direct, c’était autre chose. Après la diffusion, on a senti qu’on avait vraiment fait du bien aux gens. On a senti qu’ils en avaient vraiment besoin. On a aussi montré à l’industrie que c’était possible de faire du direct. »

La chanson qu’il voudrait absolument entendre dans son Univers : Désenchantée, de Mylène Farmer

Marie-Claude Lévesque

Productrice au contenu (2018–aujourd’hui)

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Marie-Claude Lévesque avec son fils, Alexis

Un moment mémorable : En direct de l’univers de Serge Fiori (23 novembre 2019)

« Serge ne donne pas beaucoup d’entrevues. Il refuse de chanter depuis des années. Mais pendant que Louis-Jean Cormier reprenait une chanson d’Harmonium, il n’a pas pu s’en empêcher : il est allé le rejoindre sur scène. Ça nous a vraiment touchés qu’il reprenne le micro. Quand les invités ne connaissent pas vraiment les codes de l’émission, ça peut créer des moments spéciaux comme ça. Ils s’en permettent plus, comme Laurent Duvernay-Tardif, comme Céline Dion. »

La chanson qu’elle voudrait absolument entendre dans son Univers : Pour que tu m’aimes encore, de Céline Dion