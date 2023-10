PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

Le chanteur Jonas Tomalty attend patiemment en coulisses, avant d’interpréter The Kind of Love We Make, de Luke Combs. Cachés en arrière-scène, les artistes peuvent suivre le déroulement de l’émission sur quelques téléviseurs. Outre Jonas, Nathalie Simard, Marie-Mai, Andréanne A. Malette, Étienne Drapeau et Colette Provencher sont venus surprendre Marianne St-Gelais.