Les nombreux adeptes de ce drame culinaire mené par le chef Carmy Berzatto en redemandaient ; leurs vœux ont été exaucés. La troisième saison de la série The Bear a été confirmée par Disney+ ce lundi.

Dans la deuxième saison, disponible en anglais et en français depuis le mois de juillet dernier, le chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) ferme le casse-croûte familial The Beef pour y ouvrir un restaurant plus chic à Chicago baptisé The Bear.

Outre les personnages principaux comme le frère et la sœur de Carmy, Mikey (Jon Bernthal) et Natalie (Abby Elliott), ainsi que le pâtissier Marcus (Lionel Boyce) et l’aide-cuisinière Tina (Liza Colon-Zayas), on retrouve dans la distribution plusieurs vedettes comme Jamie Lee Curtis, dans le rôle de la mère Donna Berzatto, Bob Odenkirk (Better Call Saul), John Mulaney (SNL) et Sarah Paulson (American Horror Story).

Moins frénétique que la première saison, qui a quand même obtenu 13 nominations aux prix Emmy, la deuxième saison de The Bear continue d’explorer les relations familiales du clan Berzatto, tout en s’attardant aux acrobaties nécessaires à l’ouverture du nouveau resto : embauche de personnel, demande de permis, planification du menu, etc.

La date exacte de sortie de la saison trois n’a pas encore été dévoilée.