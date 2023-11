(Dubaï) Une chaîne de télévision établie à Dubaï diffusant à travers tout le Moyen-Orient a coupé des parties substantielles d’un épisode de l’émission d’information satirique Last Week Tonight with John Oliver en raison de références à l’implication du prince héritier d’Arabie saoudite dans l’assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi.

Jon Gambrell Associated Press

La décision du réseau OSN met en évidence les limites persistantes de la parole aux Émirats arabes unis, qui ont promis d’autoriser les manifestations lors des prochaines négociations sur le climat de la COP28 des Nations Unies qu’ils accueilleront plus tard ce mois-ci, ainsi qu’en Arabie saoudite voisine.

Cela souligne également à quel point le démembrement et l’assassinat de M. Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul restent sensibles plus de cinq ans plus tard, alors que le prince Mohammed cherche à réhabiliter son image par des efforts diplomatiques.

« Critiquer la famille royale, critiquer le prince héritier d’Arabie saoudite est un délit terroriste et vous pouvez être poursuivi pour terrorisme », a indiqué Sarah Leah Whitson, directrice générale du groupe Democracy for the Arab World Now, fondé par M. Khashoggi.

« Je suis plus préoccupée par les fournisseurs de contenu comme HBO, qui autorisent la censure de leur contenu. »

Jamal Khashoggi, journaliste de longue date, initié de la cour royale et défenseur du royaume, a fui l’Arabie saoudite après l’ascension du prince Mohammed. Ses chroniques dans le Post critiquaient directement le régime saoudien. Les agences de renseignement américaines et d’autres estiment qu’une équipe saoudienne a tué et démembré M. Khashoggi sur ordre du prince héritier, ce que le royaume a démenti.

PHOTO LEFTERIS PITARAKIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jamal Khashoggi

L’épisode de Last Week Tonight, diffusé le 22 octobre, se concentrait principalement sur la société de conseil en gestion McKinsey, établie à New York. McKinsey a travaillé avec l’Arabie saoudite ces dernières années, en particulier sous le règne du prince Mohammed, qui favorise une transition économique rapide, ce qui inclut des dizaines de milliards de dollars de dépenses pour des projets d’envergure comme Neom, sur la mer Rouge.

« McKinsey a maintenant des bureaux partout dans le monde, et grâce à eux, ils ont pu se rapprocher de clients vraiment terribles », a déclaré John Oliver.

« (McKinsey) est si profondément enraciné dans le gouvernement saoudien que le ministère saoudien de la Planification a été surnommé le ministère de McKinsey. »

Oliver poursuit dans le segment en faisant référence au sommet financier saoudien auquel McKinsey a assisté après l’assassinat de Khashoggi comme un « rassemblement de tranchage de journalistes ».

Oliver mentionne également que McKinsey a compilé des informations sur les critiques de la campagne d’austérité du royaume en 2015 sur Twitter, ce qui a été rapporté pour la première fois par le New York Times en 2018. Après le rapport, des responsables saoudiens ont procédé à des arrestations apparemment liées à leurs critiques tandis qu’un utilisateur s’est retrouvé la cible d’un piratage téléphonique. McKinsey a insisté sur le fait que son rapport était un document interne et s’est dit « horrifié par la possibilité, aussi lointaine soit-elle, qu’il ait pu être utilisé à mauvais escient de quelque manière que ce soit ».

OSN a coupé ce matériel, ainsi que d’autres parties mentionnant l’Arabie saoudite dans une fausse publicité satirique de McKinsey créée par la série. OSN a cependant inclus un passage après le générique de la série dans lequel un acteur, faisant référence au royaume, dit : « Attendez, attendez, je suis désolé, il en a fait un autre ? Oh mon Dieu. Quel journal ? »

OSN, une société fondée en 2009 qui rediffuse des programmes par satellite et en diffusion en continu à travers le Moyen-Orient, a refusé de discuter des questions posées par l’Associated Press sur les segments coupés. La société se décrit comme n’ayant que deux actionnaires : une société d’investissement koweïtienne appelée KIPCO ayant des liens avec sa famille dirigeante et Mawarid Group, une société d’investissement privée saoudienne.

« Comme pour tous les aspects de notre activité, OSN se conforme aux lois des marchés sur lesquels nous fonctionnons, y compris toutes les conformités liées au contenu dans la région », indique un communiqué de l’entreprise à l’AP.

« En tant que tel, de temps en temps, nous apportons des modifications mineures au contenu. »

Des représentants de l’Arabie saoudite et de John Oliver n’ont pas répondu à une demande de commentaires. HBO a refusé de commenter ce dossier.