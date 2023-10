All the Light We Cannot See sur Netflix Adapter un roman à succès n’a pas été difficile pour Shawn Levy

(Toronto) Adapter un roman bien-aimé et lauréat du prix Pulitzer en une série Netflix pourrait être une tâche ardue, mais le réalisateur et producteur canadien Shawn Levy affirme que de porter All the Light We Cannot See (Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir) à l’écran n’a pas été difficile pour une raison simple : il est un fervent admirateur du livre.