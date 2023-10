(Toronto) Adapter un roman bien-aimé et lauréat du prix Pulitzer en une série Netflix pourrait être une tâche ardue, mais le réalisateur et producteur canadien Shawn Levy affirme que de porter All the Light We Cannot See (Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir) à l’écran n’a pas été difficile pour une raison simple : il est un fervent admirateur du livre.

Sonja Puzic La Presse Canadienne

« Depuis le début, j’ai abordé ce matériel avec respect. Mais pas tellement de respect que je ne serais pas prêt à changer les choses pour que ce nouveau format respire à l’écran », a-t-il confié en entrevue au mois de septembre, après que deux épisodes de la série eurent été présentés en première au Festival international du film de Toronto.

Le roman d’Anthony Doerr – qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale – raconte les histoires parallèles d’une jeune Française aveugle Marie-Laure, qui rejoint la résistance à l’occupation nazie, et de l’adolescent allemand Werner, féru de technologie radio, recruté par les nazis pour traquer les émissions illégales. Le livre a été un succès auprès des lecteurs et des critiques depuis sa première publication en 2014, se vendant à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde et remportant de nombreux prix littéraires, dont le très convoité prix Pulitzer de la fiction.

Shawn Levy, un natif de Montréal dont le parcours inclut la production du film de science-fiction Arrival en 2016 et de la série à succès de Netflix Stranger Things, affirme que Doerr est un romancier « qui comprend le changement de médium (et) n’a pas essayé de surcontrôler le processus avec trop de préciosité. »

Les quatre épisodes de All the Light We Cannot See (le nom du roman en anglais) ont été écrits par Steven Knight, créateur de la série de la BBC Peaky Blinders et Levy a dit qu’il était clair dès le début de leur collaboration que Knight comprenait le roman de la même manière.

« On a un livre qui compte tellement pour des millions de personnes, a-t-il indiqué. Je voulais que l’âme du livre soit capturée. Je voulais bien faire pour ces personnages qui sont, dans mon cœur, emblématiques. »

Nouvelle venue dans le rôle principal

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS

La nouvelle venue Aria Mia Loberti, qui incarne l’adolescente Marie-Laure, s’est démarquée parmi « des centaines et des centaines » d’auditions auprès d’actrices aveugles et malvoyantes.

Loberti, une universitaire américaine, n’avait jamais joué ni même auditionné pour un rôle auparavant, selon Levy.

« Aria est singulière », a-t-il souligné.

Même si au départ elle ne savait rien du travail sur un plateau, Levy a relaté que Loberti lui avait dit qu’elle voulait « être géniale » et qu’il pouvait être franc dans ses commentaires.

« C’est assez incroyable de travailler avec une actrice qui vous dit d’emblée qu’elle n’est pas fragile, qu’elle veut de la franchise et qu’elle aspire à la même chose que vous, c’est-à-dire l’excellence. »

Levy a déclaré que Loberti, à son tour, lui avait appris, ainsi qu’à d’autres, comment donner au personnage de Marie-Laure « une authenticité » en mentionnant lorsque le scénario ne décrivait pas fidèlement la vie d’une personne aveugle. Par exemple, Loberti lui a dit que Marie-Laure ne se déplacerait pas dans sa propre maison avec une canne, car c’est un espace qu’elle connaît intimement.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX All the Light We Cannot See

Loberti a été décrite comme l’une des étoiles montantes du TIFF, mais elle n’a pas accordé d’entrevue aux côtés de Levy pour promouvoir la série au festival, en raison de la grève en cours des acteurs hollywoodiens.

La cécité est « la dernière chose à laquelle Marie-Laure pense et c’est probablement la partie la moins pertinente de son identité, mais c’est la façon dont elle explore et ressent le monde qui l’entoure », a soutenu Loberti dans des notes de presse fournies par Netflix.

Diriger de jeunes acteurs

La distribution principale est complétée par Louis Hofmann – qui a joué dans la série de science-fiction allemande de Netflix Dark – dans le rôle de Werner, Mark Ruffalo dans le rôle de Daniel, le père de Marie-Laure, et Hugh Laurie dans le rôle du grand-oncle de Marie-Laure, Étienne. Levy a également choisi une fillette aveugle du Pays de Galles, Nell Sutton, pour jouer la version plus jeune de Marie-Laure.

Diriger de jeunes acteurs aux côtés de vétérans chevronnés n’est pas nouveau pour Levy, qui a aussi contribué aux films Cheaper by the Dozen et la franchise cinématographique Night at the Museum.

Selon lui, son rôle de père de quatre enfants l’a aidé à bien travailler avec de jeunes artistes au fil des ans.

All the Light We Cannot See sera présenté en première mondiale jeudi sur Netflix.