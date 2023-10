PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

On le connaît davantage pour ses personnages de bums et d’oiseaux rares et on l’a vu plus souvent dans un registre dramatique. Pourtant, une bonne vingtaine de répondants ont évoqué le nom de Martin Dubreuil pour jouer Yvon Deschamps. Pourquoi ? Parce qu’il a « une bonne gueule, un charme certain, le regard vif et le sourire d’un bon gars honnête. La beauté d’un gars “qui a du vécu” », nous écrit Céline Robidoux.