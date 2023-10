La deuxième saison de LOL : qui rira le dernier ? mettra en vedette huit humoristes, un acteur et… Roxane Bruneau. La chanteuse a participé au tournage des nouveaux épisodes en compagnie d’un groupe diversifié de personnalités, a appris La Presse.

Patrick Huard pilotera de nouveau cette compétition singulière, adaptée d’un format d’origine japonaise (Documental), dans laquelle 10 personnalités passent une journée enfermées ensemble, en faisant tout ce qu’elles peuvent pour faire rire les autres, tout en restant elles-mêmes impassibles. Car aussitôt qu’un concurrent rigole ou esquisse un sourire, c’est l’élimination automatique… ou presque. La saison dernière, les candidats recevaient généralement un avertissement avant d’être chassés du loft.

Cette deuxième saison misera sur l’expérience de Stéphane Rousseau. Pendant quelques heures, l’humoriste de stand-up et comédien a changé de plateau de tournage, délaissant les corridors d’hôpital de STAT pour intégrer le décor de LOL : qui rira le dernier ?.

Stéphane Rousseau se mesurera à Philippe Laprise, Katherine Levac, Neev, Rosalie Vaillancourt et Mariana Mazza. Fabien Cloutier, qui promène actuellement son deuxième one-man-show, Délicat, tentera également de remporter la bourse de 100 000 $. Cette somme sera remise à un organisme de bienfaisance choisi par le vainqueur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur, acteur et humoriste Fabien Cloutier

La jeune génération sera représentée par Tailaire Laguerre, que plusieurs connaissent sous son pseudonyme, Tai TL. Âgé de 21 ans, ce Montréalais d’origine haïtienne est devenu une vedette des réseaux sociaux au cours des dernières années. Il compte respectivement 658 000 et 1 700 000 abonnés sur Instagram et TikTok. Au printemps dernier, il s’est produit à quatre reprises au Casino de Paris.

Pier-Luc Funk figurera également au générique de l’émission. L’acteur et redoutable improvisateur a accepté l’invitation des Productions Attraction (En direct de l’univers, Les chefs), et notre petit doigt nous dit qu’il faudra l’avoir à l’œil.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Pier-Luc Funk

Quant à Roxane Bruneau, sa présence en étonnera plusieurs, sauf peut-être ses fans inconditionnels, qui l’épient sur YouTube et compagnie. Elle y publie souvent des vidéos au ton humoristique, qu’elle concocte elle-même. Sur Facebook, la chanteuse se présente d’ailleurs comme une « humoriste, comédienne et auteure-compositrice-interprète ». Comment se débrouillera-t-elle avec ses p’tits bouts de blagues, entourée d’une bande de professionnels aguerris ? Les paris sont ouverts.

Il faudra patienter jusqu’en 2024 pour savoir qui succédera (alerte au divulgâcheur) à Laurent Paquin et Richardson Zéphir, qui ont gagné – ex æquo – la première saison de LOL : qui rira le dernier ?, débarquée sur Prime Video en janvier dernier. Les deux humoristes s’étaient livré une chaude lutte jusqu’à la fin, survivant aux éliminations successives de Math Duff, Christine Morency, Rachid Badouri, Édith Cochrane, Marie-Lyne Joncas, Virginie Fortin, Arnaud Soly et Yves P. Pelletier.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Patrick Huard reprend les commandes de LOL : qui rira le dernier ?.

Prime Video loin devant

Prime Video prévoit confirmer l’identité des participants vedettes de LOL : qui rira le dernier ? la semaine prochaine au New City Gas de Montréal, pendant son lancement de programmation 2023-2024. Une troisième saison de l’émission est déjà prévue.

La plateforme de contenu sur demande d’Amazon mise visiblement sur l’humour pour percer le marché québécois. Depuis l’hiver dernier, elle propose Pour un soir seulement, quatre soirées de stand-up pilotées par divers humoristes, comme Dominic Paquet et P-A Méthot. Cet automne, elle relaiera l’Ultime Gala Juste pour rire, enregistré l’été dernier au célèbre festival montréalais, avec notamment Yvon Deschamps, Martin Matte, Louis-José Houde et Daniel Lemire.

Prime Video est assurément le service de diffusion en continu étranger à fournir le plus grand nombre de productions originales québécoises.

Depuis mars, il offre Pendant ce temps en cuisine, une série documentaire consacrée au quotidien de chefs de grands restaurants d’ici. Prime Video a également ressuscité le feuilleton Nuit blanche (une deuxième saison est en tournage), en plus de proposer la création d’une série documentaire sur l’influenceuse Élisabeth Rioux. On attend aussi The Sticky, une série inspirée du vol historique de sirop d’érable en 2012, coproduit par Jamie Lee Curtis. Les comédiens Guillaume Cyr et Suzanne Clément ont participé au tournage.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La suite de Nuit blanche sera présentée sur Prime Video.

Du côté de Netflix, on relève l’entente avec Juste pour rire TV pour trois spectacles d’humour en français, conclue au printemps dernier. Le géant américain héberge également le spectacle solo de Math Duff depuis décembre. Rien à signaler chez Disney+ et Apple TV+.

Sans surprise, le menu des plateformes locales, ICI Tou.tv Extra, Club illico et Crave, est beaucoup plus riche en contenu québécois inédit.