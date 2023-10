Le Drew Barrymore Show reviendra en ondes, mais ce sera sans ses scénaristes.

Selon The Hollywood Reporter, les trois scénaristes du talk-show animé par Drew Barrymore ont décliné l’offre de revenir travailler sur l’émission, dont le retour sur les ondes de CBS est prévu le 16 octobre.

Petit rappel des faits : mi-septembre, l’actrice et animatrice Drew Barrymore a été au centre d’une controverse après avoir annoncé le retour à l’écran de son talk-show malgré la grève en cours dans le milieu de la télévision et du cinéma. Elle entendait donc tourner en l’absence de ses trois scénaristes en grève, membres de la Writers Guild of America (WGA).

Cible de critiques virulentes, la vedette de E. T. avait fait volte-face deux jours plus tard, promettant désormais d’attendre la fin de la grève des scénaristes avant de diffuser sa première émission.

Comme cette grève a pris fin le 27 septembre, la production a fait une offre aux trois scénaristes du talk-show – Chelsea White, Cristina Kinon et Liz Koe –, présentes depuis la première saison, en 2020. Le trio, qui avait publiquement protesté lors du retour initial de l’émission, a décliné la proposition. « La production interviewe actuellement de nouveaux écrivains et se conformera à la guilde », écrit The Hollywood Reporter.

Soulignons que la grève des acteurs, de son côté, est toujours en cours. Des négociations se poursuivent cette semaine entre le syndicat SAG-AFTRA – qui représente 160 000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels – et les patrons de studios et de plateformes.