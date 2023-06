Les deux premiers épisodes de la troisième saison de The Morning Show seront disponibles sur la plateforme Apple TV+ dès le 13 septembre prochain, et les premières images ont fait le tour des réseaux sociaux, jeudi matin.

En plus des têtes d’affiche Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Billy Crudup, Jon Hamm (Mad Men) sera de la série. Pour cette nouvelle saison, « l’avenir du réseau UBA est remis en question et les loyautés sont repoussées à leurs limites lorsqu’un géant de la tech démontre un intérêt au réseau. Des alliances inattendues sont formées et chacun se voit obligé de confronter leurs valeurs chères à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de nouvelle », annonce le diffuseur.

La série, qui a débuté en 2019, a comme prémisse l’histoire d’un homme forcé de quitter une importante émission de nouvelles matinales à la suite d’allégations d’agressions sexuelles.