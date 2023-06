La série américaine The Idol aura moins d’épisodes que prévu. HBO, qui diffuse la première saison du drame mettant en vedette Lily-Rose Depp et The Weeknd, a annoncé mardi que l’histoire allait prendre fin dimanche soir, au terme du cinquième épisode. Au départ, elle devait en compter six.

L’histoire raconte la relation toxique qu’entretiennent Jocelyn (Depp), jeune chanteuse, et Tedros (The Weeknd), propriétaire de boîte de nuit à Los Angeles.

Baignant dans la controverse avant même la diffusion du premier épisode, la série a connu une gestation houleuse.

« La saison a fini par être de cinq épisodes, a confié une source au site TVLine. Le tout a été fait quand Sam [Levinson] a pris les commandes de l’émission pour effectuer des changements importants. L’histoire n’a alors nécessité que cinq épisodes. »

Le diffuseur HBO s’est montré avare de commentaires après l’annonce des coupes sur The Idol. Les critiques négatives et les faibles cotes d’écoute (quelque 200 000 téléspectateurs chaque semaine) laissent présager un avenir incertain, alors qu’une deuxième saison n’a pas encore été confirmée.