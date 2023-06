La vie trépidante de Stefano Faita sur Vrai

Dans la série docuréalité Stefano présentée en six épisodes sur la plateforme Vrai, on découvre le quotidien agité du chef, restaurateur et entrepreneur Stefano Faita. Il est propriétaire de quatre restaurants, à la tête d’une entreprise de produits alimentaires en pleine croissance où il vend des sauces, pâtes et huiles, et il est aussi père de trois enfants.