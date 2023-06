Patrick Huard et Colm Feore reprendront au petit écran les rôles qui leur ont valu un grand succès dans les longs métrages Bon Cop, Bad Cop.

« Je suis excité et inspiré comme jamais à l’idée de transporter l’univers de Bon Cop, Bad Cop dans un format de série télé, a déclaré Patrick Huard. Pour nous, ça veut dire plus de temps pour approfondir les personnages et leurs relations, et la possibilité d’exploiter au maximum les situations, tant dramatiques que comiques. Pour les fans, ça veut dire quatre fois plus de rires, de plaisir et surtout, l’accessibilité à un maximum de gens, partout au pays ! »

En plus de retrouver son personnage de David Bouchard, un policier québécois qui fait équipe de nouveau avec un policier ontarien (Colm Feore) pour résoudre une enquête dans une communauté autochtone, Patrick Huard pilotera l’écriture et la production de la série. Cette fois-ci, les deux enquêteurs collaboreront avec une nouvelle génération de policiers qu’on promet tout aussi non orthodoxes que le duo original. Patrick Huard sera entouré d’Éric K. Boulianne, Suzie Bouchard, Benoît Chartier et Sébastien Ravary à la scénarisation.

Les huit épisodes d’une heure sont produits par PaNik Fictions et Jessie Films, en collaboration avec Bell Média.