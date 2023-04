La série House of the Dragon sera suivie à HBO Max par A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, prochaine adaptation de la saga Game of Thrones, de George R. R. Martin.

Après House of the Dragon et la série originale Game of Thrones, l’auteur George R. R. Martin va adapter pour HBO une autre de ses œuvres se déroulant à Westeros.

A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight sera tiré de trois nouvelles réunies sous le titre de Tales of Dunk and Egg : The Hedge Knight, paru en 1998, The Sworn Sword en 2003 et The Mystery Knight en 2010. Selon les premières informations, c’est la première nouvelle qui sera d’abord portée à l’écran dans une série qui devrait compter six épisodes – c’est du moins ce qu’a indiqué George R. R. Martin dans son blogue, tout en précisant que la décision sera prise plus tard dans le processus de création.

Si HBO a déjà donné le feu vert à la production de la première saison sans même passer par la production d’un épisode pilote, il est impossible de savoir pour l’instant si elle ira aussi de l’avant avec The Sworn Sword et The Mystery Knight, pas plus qu’on ne connaît la date de diffusion de The Hedge Knight – le début du tournage n’a pas non plus été déterminé. Toutefois, l’auteur a indiqué que le scénario était déjà bien avancé, travail entrepris par Ira Parker, qui a fait partie de l’équipe des auteurs de la première saison de House of the Dragon.

Écrite et produite par Martin et Parker, la série se déroulera après les évènements de House of the Dragon, mais un siècle avant ceux de Game of Thrones. On y suit les aventures de Sir Duncan le Grand (alias Dunk) et son jeune écuyer, Egg, à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le Trône de fer et où les souvenirs des derniers dragons subsistent encore. George R. R. Martin a indiqué que le (très long) nom de la série était provisoire, mais qu’il tenait à ce que le mot « chevalier » apparaisse dans le titre, car Dunk est au cœur du récit.