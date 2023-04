Le dernier épisode de la troisième saison de The Mandalorian sera diffusé mercredi, sur Disney+. Retour sur les aventures des dernières semaines et théories sur l’avenir de la série.

L’état des lieux

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Un groupe de Mandaloriens

D’abord, si vous n’êtes pas à jour, revenez lire ce texte plus tard. L’épisode de la semaine dernière s’est terminé bien mal pour les Mandaloriens. Nouvellement unis, ils ont été pris au piège par les forces de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) alors qu’ils retournaient sur leur planète d’origine. La plupart semblent être parvenus à s’échapper, mais pas Din Djarin (Pedro Pascal). Ce 23e chapitre de la série s’intitule Les espions, donc il y en aurait plus d’un. Elia Kane (Katy M. O’Brian), qu’on a vue discuter avec Gideon dans un quartier très Blade Runner-esque de Coruscant, en est certainement une. Quelques signes – scénaristiques et de mise en scène – laissent croire que L’armurière (Emily Swallow) pourrait avoir vendu les siens, mais il est pour l’instant difficile de justifier cette trahison. Axe Woves (Simon Kassianides), qui a récemment perdu son titre de chef de clan, aurait à première vue plus de raisons qu’elle de se retourner contre son camp.

Din et Grogu

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu

Le développement de la relation père-fils entre Din Djarin et Grogu, alias bébé Yoda, a quelque peu été laissé de côté au cours de cette saison. L’enfant a même été « gardé » par La duchesse (Lizzo) et le capitaine Bombardier (Jack Black) dans le chapitre 22. C’est dommage, car il s’agit de l’un des aspects les plus intéressants de l’histoire. Il y a encore quelques moments de tendresse entre Grogu et son père adoptif, mais ce dernier le traite maintenant davantage comme son apprenti. Alors qu’on croyait qu’ils allaient être séparés longuement quand Luke Skywalker (Mark Hamill) est parti avec Grogu pour commencer sa formation de Jedi à la fin de la deuxième saison, la paire a été rapidement réunie au milieu de la série The Book of Boba Fett – qu’on pourrait appeler The Mandalorian saison 2.5. Grogu maîtrise quelque peu la Force, mais reste un bébé. À nos yeux, il a encore besoin d’un père pour le guider.

Mandalore

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Katee Sackhoff incarne Bo-Katan Kryze.

La reconquête de Mandalore est au cœur du récit de cette troisième saison. À la fois inspirante et vulnérable, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) mène son peuple dans cette périlleuse odyssée – peuplée de gros monstres. L’actrice américaine l’incarne à merveille et poursuit l’évolution du personnage à qui elle prêtait sa voix dans les séries animées The Clone Wars et Rebels. À l’instar d’Ahsoka (Rosario Dawson), qui aura droit à sa propre série en août, la transition de l’animation aux prises de vues réelles de Bo-Katan a été bien orchestrée. Ce que son peuple et elle ont vécu dans les séries animées est habilement raconté par l’entremise de retours en arrière ou lors de conversations depuis qu’elle existe à l’écran en chair et en os. Toutefois, Dave Filoni, coproducteur de ces séries et de The Mandalorian, a parfois tendance à intégrer trop d’éléments – importants ou accessoires – de ses œuvres passées dans les nouvelles créations. L’univers de Star Wars est gigantesque, pourquoi croise-t-on si souvent les mêmes personnes ?

La suite

Filoni est le disciple de George Lucas ; son padawan. Il semble s’être donné comme mission de combler certaines lacunes – lire incohérences scénaristiques – des films de son mentor. Il l’a fait dans The Clone Wars et Rebels, continue de le faire dans The Mandalorian et le fera certainement encore dans Ahsoka. C’est amusant de savoir que Grogu a été sauvé du temple Jedi durant l’Ordre 66 par Kelleran Beq (Ahmed Best, qui incarnait Jar Jar Binks !), mais il y a assurément de nouveaux horizons à explorer. Cette troisième saison bâtit également un pont vers la plus récente trilogie. Lucas ne l’a pas élaborée, mais encore ici, on colmate des failles. Les origines du Premier Ordre ne sont pas inintéressantes à fouiller, mais sont-elles si fascinantes ? Thrawn, un personnage qui a captivé de nombreux lecteurs dans la trilogie Heir to the Empire puis dans Rebels, fera probablement sa première apparition sous les traits de Lars Mikkelsen pour clore la saison. Il s’agit d’un nouveau personnage, mais pas réellement. Nous n’avions jamais vu Din Djarin et Grogu avant le premier épisode de The Mandalorian et nous les avons immédiatement adoptés. Osez, Lucasfilm, osez !

The Mandalorian, chapitre 24, le 19 avril, sur Disney+