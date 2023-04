La comédie policière Murder Mystery 2 est disponible sur Netflix depuis le 31 mars, avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Ces derniers reprennent leurs rôles de deux détectives privés, Nick et Audrey Spitz.

Or, les amateurs francophones seront aussi heureux d’entendre la voix de Lisa Leblanc dans la bande sonore du film d’action.

Parmi les nombreuses musiques reprises dans Murder Mystery 2, ça va de The Smashing Pumpkins (Spellbinding) à Jacques Dutronc (Et moi, Et moi, Et moi), en passant par Sheila (Bang Bang), figure la pièce Ti-Gars, interprétée par la populaire chanteuse acadienne.