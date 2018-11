Héritage de Johnny Hallyday: l'audience reportée

«Il y a une nouvelle partie dans la procédure qui est le trust», a annoncé la présidence du tribunal de Nanterre, près de Paris.

Le trust JPS - pour Jean-Philippe Smet, vrai nom de Johnny Hallyday - regroupe une partie des biens de la star depuis son décès en décembre 2017. Il est géré par Bank of America et Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur, en est l'unique bénéficiaire.

Le 25 octobre, une assignation a été délivrée par les avocats des enfants Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, à la banque qui gère JPS.

«La volonté du trust est de se mettre en possession de l'ensemble des biens», a expliqué l'un des avocats de Laura Smet, Emmanuel Ravanas. «Il faut donc que le gérant du trust (Bank of America) soit partie pour qu'il puisse se positionner sur nos demandes, [...] aujourd'hui il ne l'est pas parce qu'on ne le connaissait pas au départ», a-t-il précisé.

Les aînés Hallyday, David et Laura, contestent le testament de leur père rédigé en juillet 2014 sous l'empire de la loi californienne. Il lègue l'ensemble des biens du chanteur à sa dernière épouse, Laeticia, et leurs deux filles, Jade et Joy.

Pour David et Laura, la succession de leur père doit être soumise aux règles françaises à savoir, un quart du patrimoine du défunt pour sa dernière épouse, et 3/16e pour chacun des quatre enfants.

Laeticia Hallyday demande elle à ce que la justice française se déclare incompétente au profit des juridictions américaines.

Cette question devait être examinée le 30 novembre par le tribunal de Nanterre qui a donc repoussé l'audience au 22 mars, estimant les délais trop courts.

Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday, décédé début décembre à 74 ans des suites d'un cancer, représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est composé de propriétés, voitures de luxe et droits issus de 1160 chansons.