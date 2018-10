Dominique Michel a cru que son heure était arrivée

« J'ai passé proche », a lancé la comédienne Dominique Michel, en entrevue à La Presse canadienne.

Par une chaleur suffocante, le mois dernier, Mme Michel, âgée de 86 ans, s'est soudainement sentie très mal, alors qu'elle était à la porte de sa résidence de Montréal. Elle s'est évanouie et s'est effondrée sur le gazon.

Elle a repris connaissance, et a pu rentrer dans son domicile, pour contacter une amie et un médecin. Ce dernier lui a fortement conseillé de se rendre à l'hôpital, ce qu'elle a fait.

Elle a rencontré un spécialiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, et quelques heures plus tard, elle subissait une opération. « On m'a posé un pacemaker [stimulateur cardiaque], ça m'a sauvé la vie », assure Mme Michel.

Notre « Dodo » nationale dit qu'elle se remet bien et qu'elle se repose maintenant. « À 86 ans, il faut faire attention », ajoute-t-elle en riant.

Se rappelant de la chanson Hier encore... j'avais 20 ans de son ami Charles Aznavour, décédé cette semaine, Dominique Michel dit qu'intérieurement, elle se sent comme si elle avait 20 ans. Mais elle réalise qu'elle en a quatre fois plus. « La vie défile tellement vite », conclut celle qui a toujours fait l'unanimité dans l'amour que lui portent les Québécois.