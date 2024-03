Une nouvelle catégorie pour les albums R&B, soul et gospel

Le prochain gala de l’ADISQ comprendra une nouvelle catégorie récompensant les albums R&B, soul et gospel.

La Presse Canadienne

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a annoncé ce nouveau Félix, lundi, une démarche qu’elle décrit comme « rarissime ».

Le prix sera remis lors du Premier Gala de l’ADISQ, le 30 octobre prochain.

Cette décision fait suite à des représentations du regroupement Advance, dont fait partie la Maison Kanda, de l’auteur-compositeur-interprète Corneille.

« Même si l’objectif premier de bien des artistes n’est pas de créer pour la validation de leur industrie locale, elle demeure une marque de légitimité importante qui soutient leur carrière », a souligné l’artiste dans un communiqué de l’ADISQ.

« Cette nouvelle catégorie encourage les artistes Soul/R&B et Gospel à rêver en français, à réussir ici et à s’exporter dans l’un des styles les plus influents au monde. »

L’ADISQ a aussi annoncé des modifications à sa façon de désigner les gagnants. Pour le prochain gala, il y aura deux nouvelles catégories qui seront soumises au vote du public : « Artiste autochtone de l’année » et « Révélation de l’année ».

Plusieurs autres catégories importantes étaient déjà choisies par le public, dont « Artiste féminine de l’année », « Artiste masculin de l’année » et « Chanson de l’année ».

Pour les prix des albums de l’année, l’ADISQ a aussi diminué la portée qu’aura la vente d’albums dans le vote. Désormais, la vente d’’albums représentera seulement 25 % du résultat final, alors que le jury comptera pour 75 %. Auparavant, la vente d’album comptait pour 40 % du résultat.