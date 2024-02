(Washington) Le chanteur américain de country Toby Keith, connu pour ses chansons patriotiques, controversées et ses odes à la boisson, est mort lundi soir à l’âge de 62 ans, selon un communiqué publié mardi sur son compte X.

Agence France-Presse

Chapeau de cowboy sur la tête, barbe rousse taillée en bouc, guitare sous le bras, drapeau américain en toile de fond, Toby Keith est une icône de la country, particulièrement adulée dans le Midwest américain.

« Toby Keith est décédé paisiblement la nuit dernière, le 5 février, entouré de sa famille. Il s’est battu avec grâce et courage », peut-on lire dans le communiqué publié sur son compte X.

Le chanteur originaire de l’Oklahoma, dans le sud des États-Unis, avait été diagnostiqué en 2022 avec un cancer de l’estomac.

Au cours de ses 30 années de carrière, jalonnées d’une quinzaine d’albums et de plusieurs succès, Toby Keith s’est fréquemment produit devant les troupes américaines à l’étranger. Son nationalisme a suscité la controverse, ses contempteurs le taxant de chauviniste.

En 2017, il fut la tête d’affiche de la cérémonie d’inauguration du républicain Donald Trump, président impopulaire dans le monde du spectacle et du divertissement. Mais il s’était également produit lors d’évènements organisés par le prédécesseur démocrate du magnat de l’immobilier, Barack Obama.

Dans Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American), titre sorti au lendemain des attentats du 11-Septembre 2001, il n’y était pas allé avec le dos de la cuillère : « On va vous défoncer, c’est la manière américaine ».

Toby Keith a aussi un important répertoire dédié aux effets supposés cathartiques de l’alcool, à l’instar de I Love This Bar, Get Drunk and Be Somebody, Drinks After Work ou encore Drunk Americans.

Beer For My Horses, l’un de ses plus gros succès, est consacré à la lutte contre la criminalité et la corruption.