(Londres) Des guitares de Mark Knopfler du groupe britannique Dire Straits, dont celle de leur succès Money for Nothing, ont atteint mercredi des centaines de milliers de livres aux enchères chez Christie’s à Londres.

Agence France-Presse

Pièce maîtresse de la vente, une Gibson Les Paul Standard originale de 1959 est partie pour 693 000 livres, frais inclus (1,2 million $).

Il s’agit selon Christie’s d’un record aux enchères pour ce modèle.

Elle a notamment servi lors de tournées en 2001 (Sailing To Philadelphia Tour) et 2008 (Kill To Get Crimson Tour).

Mark Knopfler, aujourd’hui âgé de 74 ans, l’avait acquise auprès de Bobby Tench du Jeff Beck Group. Au dos de la guitare, du vernis manque, à l’endroit où l’instrument a frotté contre la ceinture de son propriétaire. Elle était estimée entre 300 000 et 500 000 livres (entre 511 000 et 852 000 $).

Autre pièce de choix, la guitare de Money for Nothing et Brothers in Arms s’est vendue pour 592 200 livres (1 million $)

C’est aussi sur cet instrument, acheté par l’artiste en 1983 à New York, que Mark Knopfler avait joué au concert Live Aid en 1985. Christie’s l’avait estimée entre 10 000 et 15 000 livres (17 000 et 26 000 $).

La guitare Schecter rouge et blanche de Walk of Life est quant à elle partie pour 415 800 livres (708 000 $) – un record pour une Schecter – lors de cette vente qui a commencé avec deux heures de retard en raison de l’« intérêt extraordinaire » qu’elle a suscité, selon Christie’s.

Néanmoins, les records atteints par des guitares de Kurt Cobain (4,7 et 6 millions de dollars) lors d’enchères en 2022 et 2020 n’ont pas été atteints.

Autre pièce particulièrement remarquable de la vente Mark Knopfler, une Gibson ES-335 1958, qui fait partie de la cinquantaine d’exemplaires produits lors de la première année de la première guitare électrique à corps semi-creux (semi-hollowbody), a été vendue pour 176 400 livres (300 000 $).

Au total, la vente comprend 121 lots – guitares et amplis – et au moins un quart des bénéfices est destiné à des organisations caritatives, dont la Croix Rouge britannique.