Travis Scott au Centre Bell Dans l’œil de la tempête

Vous connaissez ce sentiment de quiétude qu’on éprouve lorsqu’on se promène dans les rues un soir de tempête ? Plus on approchait du Centre Bell, plus il s’estompait. Puis, quand Travis Scott est monté sur scène, un peu avant 21 h 30 mardi, c’est un blizzard qui s’est déclenché à l’intérieur.