(Burnaby) Chad Allan, membre fondateur des légendaires groupes de rock canadiens Guess Who et Bachman-Turner Overdrive, est décédé à l’âge de 80 ans.

Jamie Anstey, vice-président de Regenerator Records, qui a réédité un certain nombre de ses premiers albums et enregistrements, a déclaré que M. Allan est décédé mardi, mais que sa famille avait demandé à ses amis de retarder l’annonce de sa mort pour leur donner le temps de faire leur deuil en privé.

M. Allan avait subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux depuis 2017. Il avait passé du temps dans des hôpitaux et dans une maison de soins près de chez lui à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Né Allan Kowbel le 29 mars 1943, il adopte le nom de scène Chad Allan en raison de frustrations concernant ses amis qui l’appelaient « cloche de vache » et forme son premier groupe alors qu’il fréquente l’école secondaire de Winnipeg.

Le groupe a changé de nom à plusieurs reprises. Il s’est appelé Chad Allan and the Reflections et Chad Allan and the Expressions, avant d’adopter le nom Guess Who.

Burton Cummings rejoint le groupe en 1965 et Allan quitte la formation peu de temps après, craignant que ses performances exubérantes sur scène ne lui aient fait perdre sa voix.

Il laisse dans le deuil son épouse Christine, avec qui il s’est marié en 1999.