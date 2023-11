Entre le meilleur et le pire (des Fêtes) La mélancolie lumineuse du Noël de Pierre Lapointe

Notre questionnaire Entre le meilleur et le pire, dans lequel un artiste revisite les sommets et les vallées de son œuvre, se drape de rouge et de vert en compagnie de Pierre Lapointe, qui ne recule jamais devant une occasion de rire un peu de lui-même. Le plus chic des lutins présente partout au Québec une tournée inspirée de son album Chansons hivernales avec, dans son traîneau, ses invités Mélissa Laveaux, Patrice Michaud, Mitsou, Laura Niquay et Nathalie Simard.