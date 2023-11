« Je suis bien placé pour savoir à quel point il est important pour les créateurs de connaître et de gérer leurs droits de propriété intellectuelle. De nos jours, cet aspect est fondamental pour réussir sa carrière dans l’industrie de la musique », a déclaré Björn Ulvaeus du groupe ABBA.

PHOTO SALVATORE DI NOLFI, ASSOCIATED PRESS

ABBA et l’ONU au secours des droits d’auteurs

(Genève) Avec ses comparses d’ABBA, ils ont vendu des centaines de millions de disques dans le monde. Aujourd’hui, Björn Ulvaeus s’est associé à l’ONU pour sensibiliser les créateurs aux droits d’auteurs à l’ère du numérique.

Agence France-Presse

Gratuite, et disponible en six langues d’ici au début de 2024, la plateforme CLIP (pour Creators Learn Intellectual Property, en anglais) lancée vendredi à Genève vise à sensibiliser les artistes à la question des droits d'auteurs pour les aider à mieux faire valoir leurs droits et obtenir une rétribution équitable de leur travail.

À travers le monde, les créateurs produisent de la musique, des œuvres d’art et d’autres contenus à des niveaux sans précédent et la distribution numérique est en plein essor.

Mais bien souvent, ils ne savent pas comment obtenir la reconnaissance de leur travail, en particulier lorsqu’il est consommé en ligne, indique l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), une agence spécialisée de l’ONU, dans un communiqué.

La nouvelle plateforme, lancée par l’Ompi et la vedette légendaire d’ABBA, également président de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), entend améliorer cette situation.

« Je suis bien placé pour savoir à quel point il est important pour les créateurs de connaître et de gérer leurs droits de propriété intellectuelle. De nos jours, cet aspect est fondamental pour réussir sa carrière dans l’industrie de la musique », a déclaré l’artiste suédois dans le communiqué.

En aidant les créateurs « à comprendre les rouages des industries de la création, nous leur permettons de valoriser au mieux leurs créations », a ajouté le cofondateur de la Music Rights Awareness Foundation.

La première version de la plateforme CLIP sera axée sur l’industrie musicale et permettra aux utilisateurs de découvrir les différents acteurs intervenant dans la commercialisation d’une chanson et de se familiariser avec les droits des créateurs de musique.

« Les créateurs s’appuient sur leur talent et leur vision artistique pour nous offrir de la musique, de l’art, des chansons et de la danse », a indiqué le directeur général de l’Ompi, Daren Tang, dans le communiqué.

« Il est essentiel de les soutenir pour préserver la richesse de chaque société et de chaque pays. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils reçoivent la reconnaissance qui leur est due et une rétribution équitable, afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail et leur contribution à la société », a-t-il observé.

Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Money Money Money… Machine à succès pop qui a écoulé des dizaines de millions de disques, le groupe culte suédois ABBA s’est reformé en septembre 2021 pour la sortie d’un album et d’un spectacle d’hologrammes numérisé.

Dans l’acronyme ABBA, Falstskog et Anni-Frid Lyngstad représentaient les deux A, aux côtés des deux B, Bjorn Ulvaeus et Benny Andersson.