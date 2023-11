Près de 100 manifestants ont rempli une artère majeure de Jakarta après la prière du vendredi. Les détracteurs affirment que le spectacle de Coldplay est suggestif et que le soutien du groupe à la communauté LGBTQ+ menace d’ébranler la fibre morale de l’Indonésie et de corrompre sa jeunesse.

PHOTO ACHMAD IBRAHIM, ASSOCIATED PRESS

(Jakarta) Des dizaines de musulmans conservateurs ont défilé vendredi dans la capitale indonésienne, appelant à l’annulation du prochain concert de Coldplay en raison du soutien du groupe britannique à la communauté LGBTQ+.

Fadlan Syam et Niniek Karmini Associated Press

Coldplay est réputé pour associer ses valeurs à ses spectacles, comme sa promotion en faveur de la viabilité environnementale. Le chanteur Chris Martin est connu pour porter des couleurs arc-en-ciel et brandir des drapeaux de la fierté gaie lors de ses représentations.

La partie asiatique de la tournée mondiale Music Of The Spheres de Coldplay comprend un concert le 15 novembre au stade Gelora Bung Karno de Jakarta. Plus de 70 000 billets ont été vendus en moins de deux heures en mai.

Ses détracteurs disent que le spectacle de Coldplay est suggestif et que le soutien du groupe à la communauté LGBTQ+ menace d’ébranler la fibre morale de l’Indonésie et de corrompre sa jeunesse.

Près de 100 manifestants ont rempli une artère majeure de Jakarta après la prière du vendredi.

Les manifestants – organisés par le groupe islamiste 212 Brotherhood Alumni, dont le nom fait référence aux manifestations de masse du 2 décembre 2016 contre le politicien chrétien polarisant Basuki Tjahaja Purnama – ont scandé « Dieu est grand » et « Nous rejetons Coldplay » alors qu’ils marchaient vers l’ambassade britannique fortement sécurisée à Jakarta.

« Nous sommes ici dans le but de protéger notre jeune génération de ce pays contre les efforts qui pourraient corrompre la jeunesse », a soutenu Hery Susanto, un manifestant de la ville de Bandung, dans l’ouest de Java.

« En tant que musulmans indonésiens, nous devons rejeter le concert de Coldplay. »

Lady Gaga avait annulé son concert à guichets fermés en Indonésie en 2012 pour des raisons de sécurité après que des partisans de la ligne dure musulmane eurent menacé de recourir à la violence si la vedette pop allait de l’avant avec son spectacle intitulé Born This Way Ball.