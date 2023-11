Angèle Dubeau et La Pietà reviennent à Philip Glass pour leur nouvel album, sorti récemment chez Analekta. Un programme équilibré qui a tout pour charmer les amateurs de musique minimaliste.

Emmanuel Bernier La Presse

Philip Glass : génie ou charlatan ? Le débat fait rage depuis longtemps dans le milieu classique. Disons que si le prolifique compositeur états-unien, toujours actif à 86 ans, a assurément eu un apport significatif dans le paysage musical contemporain avec ses opéras et ses partitions de grande envergure (concertos, symphonies…), plusieurs de ses œuvres de commande, notamment pour le petit et le grand écran, ont pu tomber dans une certaine facilité. On pense à ces fameux accompagnements sur deux notes (souvent une tierce) répétées jusqu’à plus soif, ces atmosphères inlassablement mélancoliques et ces enchaînements harmoniques stéréotypés, malgré le passage occasionnel d’accords agréablement surprenants.

Angèle Dubeau a déjà signé des portraits discographiques de Glass (2008), John Adams, Arvo Pärt, Max Richter, Ludovico Einaudi et – tout récemment – du jeune Alex Baranowski, un disque qui lui a valu dimanche passé son 19e Félix. La musicienne et l’arrangeur François Vallières se sont cette fois penchés sur une quinzaine d’extraits de partitions composées par Glass entre 1981 (Glassworks) et 2018 (Quintette pour piano et cordes no 1). On y entend des extraits de symphonies (la no 3, une des plages les plus intéressantes du disque) ou de sonates (celle pour violon et piano), mais aussi des morceaux composés pour Koyaanisqatsi ou A Brief History of Time.

Les arrangements pour cordes, avec présence ponctuelle du piano, ne sont pas incongrus, Glass ayant beaucoup utilisé ces instruments au long de sa carrière. Dubeau et ses 12 consœurs laissent tout le temps aux paysages hypnotiques de Glass de se dérouler sous nos yeux, la prise de son détaillée de Carl Talbot permettant de saisir bien distinctement chaque partie.

À noter qu’Angèle Dubeau et La Pietà seront à la Maison symphonique de la Place des arts, le lundi 27 novembre.

