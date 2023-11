(Wolseley) Des membres de l’équipe de production du concert de Shania Twain se trouvaient à bord d’un autobus qui a été impliqué dans un accident mercredi sur une autoroute verglacée dans le sud-est de la Saskatchewan.

La Presse Canadienne

La société de gestion de la populaire chanteuse, Maverick, a déclaré dans un communiqué que l’autobus et un camion de sa tournée Queen of Me étaient impliqués dans un accident sur la route transcanadienne, près de Wolseley.

Elle indique que les véhicules circulaient entre Winnipeg, où Shania Twain avait un spectacle mardi soir, et Saskatoon.

La chanteuse n’était pas dans l’autobus.

Les membres de l’équipe se rendaient de Winnipeg, où l’artiste a donné un spectacle mardi soir, à Saskatoon, où elle devait se produire jeudi.

Dwayne Stone, chef des pompiers de la ville voisine de Grenfell, a indiqué que les pompiers avaient été appelés peu après 7 h mercredi matin sur les lieux de l’accident.

Les routes étaient extrêmement glissantes après le passage de la pluie et de la neige dans la région.

Selon M. Stone, les pompiers ont trouvé l’autobus renversé sur le côté. Il y aurait eu une perte de contrôle avant que le véhicule se retrouve dans le fossé.

L’autobus de deux étages était aménagé de manière à ce que les passagers puissent dormir à l’étage supérieur, a expliqué M. Stone.

Il dit que les pompiers ont utilisé une trappe de secours sur le toit de l’autobus et ont retiré les fenêtres afin d’accéder aux 13 personnes coincées à l’intérieur.

« Lorsque l’autobus s’est renversé, tous les débris ont piégé les gens à l’intérieur, a indiqué M. Stone. En fait, nous avons dû entrer, retirer délicatement les objets pour pouvoir libérer les gens. »

Il a affirmé que les personnes ont été transportées vers un hôpital voisin et qu’aucune de leurs blessures ne mettait leur vie en danger.

M. Stone a indiqué que l’autobus avait une plaque d’immatriculation du Tennessee et qu’il était exploité par une société de tournée dont le siège social se trouve en Floride et qui s’appelle Beat The Street. Cette société, qui fournit des autobus aux groupes et aux équipes en tournée, a confirmé que son véhicule était impliqué dans l’accident.

Lorsque le bus a basculé, M. Stone pense que de nombreux passagers dormaient, car ils « n’avaient que leurs chaussettes et pas de manteau ». « Nous avons dû leur donner des couvertures pour qu’ils restent au chaud. »

La Gendarmerie royale du Canada a fermé l’autoroute de Wolseley, à 100 kilomètres à l’est de Regina, jusqu’à la frontière du Manitoba en raison du verglas pendant plusieurs heures.

Selon M. Stone, les pompiers sont également intervenus sur deux semi-remorques mis en portefeuille sur l’autoroute le matin même.