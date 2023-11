Industrie de la musique Des artistes dénoncent leur sort, l’ADISQ « tend la main »

Plus de 170 artistes et artisans de la musique appellent les lauréats qui monteront sur scène dimanche soir lors du Gala de l’ADISQ à faire preuve de solidarité dans leur discours afin qu’ils portent la voix des autoproducteurs. Ces créateurs financent et gèrent eux-mêmes leurs enregistrements musicaux en dehors du réseau de maisons de disques. L’ADISQ n’a pas tardé à réagir, exhortant les acteurs du milieu à s’unir. « Les enjeux que vit l’industrie sont tellement plus grands que nous », dit Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ, en entrevue avec La Presse. « En se divisant, on s’affaiblit. »