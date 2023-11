Le populaire site de potins Qc Scoop, au cœur d’une controverse pour avoir diffusé des informations privées et contestées sur une influenceuse, a perdu mardi de nombreux partenaires d’affaires et suscité l’indignation dans l’industrie du divertissement. Après avoir été larguée par son agence, la plateforme qui se présente comme « votre gossip girl québécois » vient aussi de perdre son fournisseur de services, a appris La Presse.

Résultat : le site ne devrait plus être accessible, du moins dans sa forme actuelle, au courant de la journée.

Lundi dernier, Qc Scoop a essuyé une salve de critiques après avoir relayé sur son site internet et dans les réseaux sociaux une rumeur, photo à l’appui, selon laquelle l’artiste et influenceuse Rafaëlle Roy était à l’hôpital « sous surveillance policière ».

« Elle ne pouvait pas aller aux toilettes sans que les policiers la suivent », indiquait notamment une source anonyme dans l’article – supprimé depuis – suggérant que l’ancienne candidate de La voix était intoxiquée et sous contrôle policier. Il est à noter que le site avait abondamment fait état, à la fin septembre, d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies contre Rafaëlle Roy.

« Je suis allée à l’hôpital accompagnée de policiers parce que j’ai demandé de l’aide, parce que je souffre en silence depuis trop longtemps », a plus tard rectifié l’influenceuse sur Instagram, précisant qu’elle était « totalement à jeun ».

Après avoir retiré la publication litigieuse, Qc Scoop a présenté ses excuses à Rafaëlle Roy et à son entourage dans les réseaux sociaux. « La ligne entre ce qui mérite ou non d’être mis en ligne est parfois très mince, mais cette fois-ci c’était de trop », a admis la plateforme. « Nous ne sommes pas parfaits, et ceci en est la preuve. »

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE

IMAGE TIRÉE D’UNE CAPTURE D’ÉCRAN, LA PRESSE 1 /2



Trop peu trop tard : d’aucuns ont vu dans la publication de Qc Scoop un manque d’égard et un mépris de la vie privée. « Combien de vies abîmées, combien de familles brisées ça va prendre », a par exemple réagi l’animatrice Véronique Cloutier dans les réseaux sociaux.

Dans la journée de lundi, l’auteur-compositeur-interprète Guillaume Fuso a lancé la pétition en ligne « Pour que QCSCOOP ferme pour de bon » ; elle récoltait près de 10 000 signatures au moment de publier. « QCSCOOP a fait assez de dommage dans la vie des gens dans lesquelles ils s’immiscent sans aucun scrupule », écrit l’auteur de la missive, qui a partagé sa vie avec Rafaëlle Roy.

« On doit s’élever collectivement au-dessus de cette culture de vide, du cancel et de la haine que cette page fallacieuse propage ». Qc Scoop a gagné en popularité en 2022 après avoir diffusé des informations sur les influenceurs qui ont multiplié les frasques lors d’un voyage à Tulum pendant la pandémie de COVID-19.

Le fondateur du site à potins, Simon Waddell, engrange des milliers de dollars de revenus publicitaires chaque semaine grâce à ses plateformes.

La controverse de trop

L’entreprise H&L Média, qui hébergeait Qc Scoop et assurait sa monétisation, ne veut plus être associée au site à potins fondé par Simon Waddell en 2022. Dans un communiqué de presse diffusé mardi après-midi, elle annonçait sa décision de mettre un terme à sa relation d’affaires avec la page et de fermer le site.

Ce n’est pas la première fois que le réseau de repiquage de nouvelles de sports et de divertissement a maille à partir avec Qc Scoop, explique Marc Ouimet, l’un des propriétaires de H&L Média, au téléphone. Cette fois, c’est la controverse de trop. « On gère le contenu de 99 % de nos sites, explique-t-il. Qc Scoop, c’était l’exception et ça nous tombe encore dessus. »

Plus tôt en journée, l’agence Haute Influence avait aussi annoncé dans un communiqué avoir coupé les ponts avec le site Qc Scoop. L’entreprise « a toujours prôné des normes éthiques élevées dans ses partenariats et collaborations. Nous croyons fermement en l’importance de travailler avec des individus et des organisations qui partagent nos principes et notre vision. Malheureusement, les récents développements ne correspondent pas à cette philosophie. »

Ni Simon Waddell ni Qc Scoop n’avait répondu à nos demandes d’entrevue au moment de publier.