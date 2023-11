L’HOTEL10, situé rue Sherbrooke à Montréal, dévoilera officiellement jeudi un projet hommage aux musiciens Gino Vannelli et Dédé Fortin. C’est deux Montréalais, Guy Hamelin et Francis Turenne, qui signent cette œuvre d’art. Un heureux montage de paroles de plusieurs chansons odes à la métropole, dont Just Wanna Stop, de Gino Vannelli, et Juste une p’tite nuite, de Dédé Fortin et ses Colocs.

La Presse

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La suite 2116, aménagée dans le loft où Dédé a résidé de 1991 à 1998, permet aux fans d’explorer l’univers créatif de celui-ci. À l’intérieur, des notes manuscrites de l’artiste, des citations, une murale et des vitraux plongent les invités dans l’esprit de Dédé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des artéfacts et manuscrits dans la suite 2116

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des vitraux en hommage à Dédé Fortin ornent la tourelle de l’hôtel.