TALK Sous une bonne étoile

Il n’y a pas si longtemps, TALK rêvait d’avoir un agent, un contrat de disques et un succès au palmarès. Il avait déjà tout ça – et même des centaines de millions d’écoute en ligne – avant de lancer The Lord of the Flies & Birds & Bees, album où il assume son penchant pour le rock qui voit grand et le hair metal.