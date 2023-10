Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Hermanos Gutiérrez, Los Chicos Tristes (El Michels Affair Remix)

Plutôt rare de trouver une version remixée dans cette rubrique, mais celle-ci vaut l’écriture – et la lecture – des prochaines lignes. Les frères Gutiérrez, spécialistes de la six-cordes, qui s’étaient offert les services de Dan Aeurbach pour la réalisation de leur dernier-né, s’offrent cette fois une première collaboration au micro : Jensine Benitez y prend place et chante suavement sous un tempo revu par Leon Michels, mieux connu sous le nom d’El Michels Affair. Nous voici dans un western bien cinématographique, chaud, poussiéreux et ensoleillé. On rêve maintenant d’un album complet dans cette direction.

Philippe Beauchemin, La Presse

0:00 0:00 Couper le son

Chris Stapleton, It Takes a Woman

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Chris Stapleton

Après l’épique White Horse et la presque groovy Think I’m In Love With You, Chris Stapleton offre une ballade en guise de troisième extrait de son prochain album intitulé Higher. It Takes a Woman est classique dans sa forme, mais montre une fois de plus toute l’âme qu’il y a dans le chant, ici imprégné de gospel, de l’imposant cowboy barbu. Sa femme, Morgane, fait les chœurs et elle est également l’une des coréalisatrices du disque attendu le 10 novembre.

Alexandre Vigneault, La Presse

0:00 0:00 Couper le son

Nate Husser, Earth Day

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Nate Husser au festival Metro Metro, en 2022

Le Montréalais Nate Husser s’est d’abord fait connaître au sein du duo The Posterz, qu’il formait avec Kris the $pirit, au milieu des années 2010. Des collaborations avec Charlotte Cardin et FouKi l’ont par la suite exposé davantage au public québécois. En s’installant à Los Angeles l’an dernier, Nathaniel Huskinson a fait le pari de se tailler une place sur la scène hip-hop américaine. La sortie la semaine dernière de son album Dark Songs To Drive To devrait certainement l’aider à conquérir de nouveaux fans. Comme le titre l’indique, l’ambiance est sombre et mystérieuse, un canevas idéal pour les flows dévastateurs de Nate. Sur Earth Day, il utilise l’arsenal entier et démontre que son talent est comparable à celui de certains des rappeurs les plus populaires du moment.

Pascal LeBlanc, La Presse