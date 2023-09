Kurt Cobain était jaloux de la stabilité émotionnelle de Dave Grohl, selon le biographe de Nirvana, Michael Azerrad, qui a partagé cette impression cette semaine au micro de la balado Rolling Stone Music Now.

En 1993, soit un an avant la mort de Kurt Cobain, Michael Azerrad a publié Come As You Are : The Story of Nirvana. Une version bonifiée de cette biographie paraîtra en octobre.

Dans le livre original, le biographe racontait que Kurt Cobain a déjà qualifié de « stupide » (« boneheaded ») un passage de guitare composé par Dave Grohl sur la chanson Scentless Apprentice, de l’album In Utero.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Dave Grohl, du groupe Foo Fighters, en concert à Verdun, en juillet

Interrogé sur ce passage, Michael Azerrad admet avoir trouvé cette remarque « un peu condescendante ». Selon lui, si Kurt Cobain se moquait de Dave Grohl, c’est en partie parce que ce dernier est… « normal ». « C’est un gars populaire et stable – il l’est vraiment », a-t-il dit. Cobain aurait déjà qualifié Grohl du « garçon le plus stable émotionnellement (“well-adjusted boy ») au monde entier ».

L’ancien gérant de Nirvana, Danny Goldberg, a lui aussi déjà évoqué la « touche d’envie » entre les deux membres du groupe, rappelle le magazine NME. Cobain, « compétitif », reconnaissait selon lui le grand talent de chanteur de Grohl, qui était batteur pour le groupe Nirvana.