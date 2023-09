Une chanson inédite de Sinéad O’Connor a été rendue publique près de deux mois après sa mort.

Intitulée The Magdalene Song, la pièce a joué lors de l’épisode final de la série britannique The Woman in the Wall, diffusé dimanche dernier sur les ondes de la BBC.

Selon son producteur, David Holmes, l’autrice-compositrice-interprète irlandaise, qui s’est éteinte le 26 juillet dernier à l’âge de 56 ans, avait donné son accord afin que le morceau soit utilisé dans le cadre de cette série avant le début des tournages, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Extrait de The Magdalene Song

The Woman in the Wall montre l’impact des « couvents de la Madeleine » (Magdalene Laundries, en anglais), institutions dirigées par l’Église catholique en Irlande dénoncées pour avoir maltraité des milliers de filles et de jeunes femmes qui y ont séjourné jusqu’au milieu des années 1990.

Dans les années 1980, alors qu’elle était adolescente, l’interprète de Nothing Compares 2 U y a elle-même vécu après avoir été cataloguée « enfant à problème ».

« Dans les paroles [de The Magdalene Song], Sinéad O’Connor essayait de dire, selon moi, que même si elle avait traversé de grandes turbulences, cela ne l’empêcherait pas d’être ce qu’elle voulait être », a indiqué David Holmes, en entrevue avec The Guardian.