L’autrice-compositrice-interprète montréalaise affirme sa signature unique avec un quatrième album dépouillé et soyeux.

En une formidable trilogie d’albums sortis en 2018 et 2021, la Montréalaise Dominique Fils-Aimé a développé une signature musicale forte et originale. Tellement qu’on la reconnaît dès les premières notes d’Our Roots Run Deep, avec ses harmonies qui répercutent sa voix à l’infini et la délicate et viscérale omniprésence des percussions.

Entre le jazz et la soul, ce quatrième album de l’autrice-compositrice-interprète, qui a encore une fois travaillé avec le réalisateur Jacques Côté, est très dépouillé – plus que son précédent Three Little Words, qui était plus chargé avec son quatuor à cordes. Un éclat de trompette, une ligne de contrebasse, un léger fond de clavier, une guitare discrète ou une touche de didgeridoo viennent parfois habiller les chansons, en plus bien sûr des claquements de mains, autre trait distinctif de la manière Dominique Fils-Aimé.

Toute la place est ainsi laissée au rythme prégnant et au grain feutré de la chanteuse, ce qui n’empêche en rien les montées dramatiques et l’exaltation quand c’est nécessaire – en fait, la retenue ne fait que rendre les explosions encore plus significatives.

Il y a plus que jamais un côté incantatoire dans Our Roots Run Deep. Toutes écrites autour du thème de la croissance et de la nécessité (ou le besoin) d’avancer, les chansons de Dominique Fils-Aimé comportent à peine quelques phrases, répétées en boucle jusqu’à ce que se dégage un sentiment d’espoir, ou de recueillement, ou de joie, mais surtout de puissance. Enveloppés soyeusement, ces mots finissent par s’imprégner en nous, à tourbillonner et à nous entraîner aussi vers l’avant, en compagnie d’une chanteuse qui réussit à se transformer un peu tout en restant profondément elle-même.

Extrait de To Walk a Way

0:00 0:00 Couper le son