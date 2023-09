L’artiste électronique Debby Friday a remporté mardi le prestigieux prix Polaris pour le meilleur album canadien pour Good Luck.

Née au Nigeria, Debby Friday a grandi à Montréal puis a habité à Vancouver et à Toronto.

Son plus récent album, Good Luck, se démarque par son mélange des genres allant « des allusions à l’éblouissement dub de Santigold au MIDI-crush de Death Grips », peut-on lire sur le site internet de son label, Sub Pop.

Elle repart donc avec un prix de 50 000 $ remis au gagnant choisi par un groupe de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs, sans égard au genre musical ou aux ventes.

L’année dernière, le Polaris avait été décerné au Québécois d’origine congolaise Pierre Kwenders pour son troisième album, José Louis and the Paradox of Love.