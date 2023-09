(Laconia) Marilyn Manson a été condamné à 20 heures de travail communautaire et à une amende lundi après avoir enregistré un plaidoyer de « non-contestation » parce qu’il se serait mouché sur une vidéaste lors d’un concert en 2019 dans le New Hampshire.

Kathy Mccormack et Patrick Whittle Associated Press

Le rockeur de 54 ans voulait comparaître par vidéo pour son audience sur l’accusation de délit, mais le juge a exigé qu’il soit dans la salle d’audience de Laconie, à près d’une cinquantaine de kilomètres de Concord, la capitale de l’État.

Manson, dont le nom légal est Brian Warner, a été inculpé de deux chefs de délit de voies de fait simples résultant de la rencontre avec la vidéaste au Bank of New Hampshire Pavilion, à Gilford, le 19 août 2019.

Manson n’a pas contesté l’accusation de s’être mouché le nez dans le cadre d’un accord de plaidoyer entièrement négocié avec les procureurs. Les procureurs ont accepté de rejeter l’autre accusation, selon laquelle il aurait craché sur la vidéaste. Un plaidoyer de non-contestation (ou nolo contendere) signifie que Manson ne conteste pas l’accusation et n’admet pas sa culpabilité.

Manson a été condamné à une amende d’un peu plus de 1400 $ dans le cadre de l’accord, dont 200 $ avec sursis. Pendant deux ans, il ne doit pas être arrêté et informer la police locale de toute représentation dans le New Hampshire.

Le juge a accepté d’autoriser Manson à effectuer ses travaux communautaires en Californie. Il a mentionné aux journalistes qu’il pourrait choisir de travailler avec des personnes en convalescence. Manson doit fournir la preuve de son service communautaire avant le 4 février.

Selon une déclaration sous serment de la police, Manson s’est approché de la vidéaste Susan Fountain, a rapproché son visage de sa caméra et lui a craché dessus. Elle a reçu de la salive sur ses deux mains. Il s’est approché d’elle à nouveau plus tard, s’agenouillant et couvrant une narine avant de se moucher sur ses bras et ses mains.

Mme Fountain a déclaré dans un communiqué que c’était « la chose la plus dégoûtante qu’un être humain aurait pu faire ».

Lundi, Manson est passé par l’entrée principale du palais de justice et par la sécurité. Il portait un costume noir de la tête aux pieds et des lunettes de soleil sombres. Le personnel de sécurité l’a appelé « M. Warner » et il s’est identifié au tribunal sous le nom de « Brian Warner », en utilisant une voix douce.

Il n’a répondu que « oui » aux questions du juge lui demandant s’il comprenait la procédure, et n’a fait aucune déclaration. Le procureur Andrew Livernois a déclaré qu’il s’agissait de sa première infraction et qu’il n’avait aucun casier judiciaire.

Mme Fountain n’était pas présente au tribunal.

Manson avait initialement plaidé non coupable aux deux accusations en 2021. Il devait être jugé en août. Son avocat avait déclaré que le type de tournage que faisait Mme Fountain exposait généralement les vidéastes à un « contact accidentel » avec des fluides corporels.

Plusieurs femmes ont poursuivi Manson en justice ces dernières années pour des allégations d’agressions sexuelles et autres. La plupart ont été rejetées ou réglées, y compris une plainte déposée par l’actrice de Game of Thrones Esmé Bianco.