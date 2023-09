L’album For All the Dogs de Drake sortira le 22 septembre

Le Canadien Drake a enfin annoncé que la date de sortie de son très attendu huitième album studio For All the Dogs avait été fixée au 22 septembre.

Associated Press

La suite de Honestly, Nevermind, lancé en 2022 et sorti sans avertissement, a été annoncée sur le compte Instagram du rappeur mercredi soir.

Drake a indiqué la date de sortie dans la légende de son message, qui comportait une vidéo de son père, Dennis Graham. Un représentant de l’artiste a confirmé l’information jeudi.

Drake – qui participe actuellement à sa tournée It's All a Blur – avait annoncé son intention de sortir un nouvel album il y a quelques mois, notamment lors d’un concert à New York en juillet dernier où il avait déclaré, dans un Barclays Center rempli à craquer, que son prochain album sortirait dans environ « quelques semaines ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE DRAKE For All the Dogs

La vedette de 36 ans, connue pour ses sorties musicales surprises, avait d’abord annoncé ce projet potentiel lors de son concert intime à l’Apollo en janvier dernier.

Le nouvel album comprend plusieurs collaborations que Drake avait évoquées sur scène ces derniers mois, dont une avec Nicki Minaj et une autre avec Bad Bunny.