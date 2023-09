Après avoir fait couler beaucoup d’encre le printemps dernier en soulevant une multitude de questions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale, la « fausse » chanson de Drake et The Weeknd fait de nouveau parler d’elle. Son mystérieux créateur, qui se surnomme Ghostwriter, a soumis la pièce pour qu’elle soit considérée au gala des prix Grammy.

Selon The New York Times, la candidature de Heart on My Sleeve, cette fausse collaboration entre The Weeknd et Drake générée par l’intelligence artificielle, a été déposée dans deux catégories : meilleure chanson rap et chanson de l’année.

Selon un représentant de Ghostwriter cité par le quotidien américain, la pièce serait éligible à ces prix puisqu’il s’agit d’une chanson écrite et enregistrée par des humains bien que l’intelligence artificielle ait été utilisée en cours de création.

Rappelons que Drake et The Weeknd n’ont pas donné leur accord à ce projet.

Ghostwriter vient par ailleurs de sortir une nouvelle pièce reprenant une fois de plus le même procédé. Nommée Whiplash, celle-ci réunit artificiellement Travis Scott et 21 Savage.