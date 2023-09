Le spectacle Riot Days, qui combine la musique, le théâtre et la vidéo de la formation Pussy Riot, sera présenté au Théâtre Rialto, le 1er novembre, dans le cadre du festival Pop Montréal.

Le groupe russe connu pour son engagement et ses actes de protestation, en particulier sa prestation à la cathédrale du Christ Sauveur, à Moscou, en 2012, qui a conduit à l’emprisonnement de trois de ses membres, propose ce spectacle présenté plus de 400 fois depuis 2017.

Maria Alyokhina, alias Masha, et le producteur Alexander Cheparukhin sont à l’origine de Riot Days, basé sur le livre de celle-ci. Le spectacle est inspiré de son vécu au sein de Pussy Riot. Son contenu évolue selon l’actualité, qui comprend le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

En plus de Masha, deux autres membres de Pussy Riot seront du spectacle, Diana Burkot et Olga Borisova, ainsi que la musicienne Alina Petrova et le vidéaste Vasily Bogatov.

Notons que l’exposition Velvet Terrorism : Pussy Riot’s Russia sera présentée au MAC Place Ville Marie, du 25 octobre au 10 mars.