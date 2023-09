PHOTO ROB O'NEAL, THE KEY WEST CITIZEN, ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

(Sag Harbor) L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, dont les chansons baignées de soleil célébraient la vie au bord de la mer, est mort d’un cancer de la peau rare et agressif, selon un communiqué publié sur son site internet.

Associated Press

Buffett, 76 ans, souffrait d’un cancer à cellules de Merkel, selon le communiqué publié après l’annonce de sa mort samedi. Le communiqué révèle également le lieu où le chanteur de Margaritaville s’est éteint : à son domicile de Sag Harbor, New York, près des Hamptons.

Il luttait contre le cancer depuis quatre ans tout en continuant à travailler, la dernière fois faisant une apparition surprise à Rhode Island début juillet, selon le communiqué.

Le carcinome à cellules de Merkel, comme on l’appelle dans la littérature médicale, est très rare et a tendance à se propager rapidement, y compris à des parties du corps au-deçà de la peau, selon l’Institut national fédéral du cancer et la clinique Mayo. Les facteurs de risque comprennent une exposition prolongée au soleil, un système immunitaire affaibli, des antécédents d’autres cancers, une peau claire et plus de 50 ans.

Buffett a évoqué un style de vie décontracté dans des chansons telles que Cheeseburger in Paradise, Changes in Latitudes, Changes in Attitudes et Margaritaville. Il a fait de cette dernière une marque englobant des restaurants, des vêtements, des casinos et bien plus encore.