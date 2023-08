Le chef d’orchestre britannique John Eliot Gardiner a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il se retirait pour obtenir « l’aide spécialisée dont (il) reconnaît avoir besoin depuis un certain temps ».

(Londres) L’éminent chef d’orchestre de musique classique John Eliot Gardiner se retire de tous ses engagements jusqu’à l’année prochaine en raison d’un incident au cours duquel il aurait frappé un chanteur dans les coulisses après un concert.

Associated Press

Le chef d’orchestre britannique a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il se retirait pour obtenir « l’aide spécialisée dont (il) reconnaît avoir besoin depuis un certain temps ». Son agence, Intermusica, a déclaré qu’il « regrette profondément son comportement » et a l’intention de bénéficier de soutien.

« Je tiens à m’excuser auprès des collègues qui se sont sentis mal traités et auprès de tous ceux qui pourraient se sentir déçus par ma décision de prendre le temps de résoudre mes problèmes. J’ai le cœur brisé d’avoir causé autant de détresse et je suis déterminé à apprendre de mes erreurs », a-t-il assuré.

Gardiner, âgé de 80 ans, aurait frappé William Thomas après que le chanteur basse ait quitté le podium du mauvais côté après une représentation de l’opéra Les Troyens de Berlioz au Festival Berlioz à La Côte-Saint-André, dans le sud-est de la France.

Selon le journal britannique The Times, le chef d’orchestre a confronté Thomas après le spectacle et l’a giflé au visage. Gardiner aurait également frappé Thomas sur la bouche et l’a menacé de lui verser un verre de bière sur la tête.

L’agent de William Thomas, Askonas Holt, a confirmé qu’un « incident » avait eu lieu.

« Tous les musiciens méritent le droit de pratiquer leur art dans un environnement exempt d’abus ou de dommages physiques », a-t-il affirmé.

John Eliot Gardiner est un chef d’orchestre baroque lauréat d’un Grammy qui a dirigé son chœur Monteverdi et ses solistes baroques anglais lors d’un spectacle devant les invités de la cérémonie de couronnement du roi Charles III à l’abbaye de Westminster en mai. Il a été fait chevalier pour ses services rendus à la musique en 1998.

Il a fait plus de 60 apparitions aux BBC Proms, un spectacle annuel de musique classique en été. Il a été annoncé la semaine dernière que Gardiner serait remplacé lors d’une représentation aux Proms le 3 septembre.