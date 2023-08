Un autre exploit pour Taylor Swift. La chanteuse américaine est devenue la première artiste féminine à fracasser la barre des 100 millions d’écoutes mensuelles sur Spotify.

La plateforme d’écoute a souligné l’exploit sur les réseaux sociaux en le qualifiant d’« attitude de reine » (Queen behavior). Pendant ce temps, la chanteuse continue de dominer outrageusement le palmarès des artistes Billboard en conservant la tête pour une 78e semaine consécutive, un record absolu rendu possible grâce à 10 albums figurant simultanément au top 200 et quatre extraits au Billboard Hot 100 (Cruel Summer au numéro 4, Karma en 14e position, Anti-Hero en 20e et I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault) en 71e).

Tout ça alors que Taylor enchaîne les concerts à guichets fermés – après quatre spectacles donnés la semaine dernière au Mexique, elle sera en Argentine et au Brésil à l’automne. Rappelons qu’elle sera à Toronto en novembre 2024, son premier passage au Canada depuis 2018. Aucune date n’a encore été annoncée pour le Québec, qui attend Taylor Swift depuis 2015.