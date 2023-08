Un album choral romantique d’une réalisation décevante.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

On entend beaucoup plus parler de l’Ensemble ArtChoral depuis que Matthias Maute en a repris la direction juste avant la pandémie après le décès d’Yves Courville, qui l’avait fondé et dirigé pendant près de 40 ans sous le nom d’Ensemble vocal Arts-Québec.

C’est que le chef montréalais en a fait un partenaire de choix de son Ensemble – orchestral baroque – Caprice, en plus d’entreprendre un projet de onze enregistrements sur plusieurs années chez Atma qui se veut « un projet unique au monde qui retrace l’histoire du chant choral sur six siècles, de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui ».

Paraît ces jours-ci le volume 5, consacré au répertoire romantique a cappella, surtout germanique, mais pas que. L’album contient des œuvres (toutes assez brèves) de Rheinberger, Mendelssohn, Bruckner et Brahms, mais aussi de Fauré, Gounod, Meyerbeer et Tchaïkovski. Des découvertes pour la plupart, sauf peut-être l’Ave verum corpus de Fauré, le O Padre nostro de Verdi et le Locus iste de Bruckner, relativement connus.

Si le menu est alléchant, sa réalisation n’est toutefois pas idéale. D’abord à cause de la proximité de la prise de son, qui ne permet pas d’entendre suffisamment la sonorité générale de l’ensemble, ici composé de trois chanteurs professionnels par pupitre. Parmi ces derniers, celui de soprano pêche en outre par un certain écrasement des aigus.

Et si la direction de Maute peut d’abord intéresser par son allant général, on s’aperçoit rapidement que celui-ci est plus synonyme d’indifférence que de dynamisme. Tout est systématique vite, même lorsque les compositeurs demandent « nicht schnell » (« pas vite », dans Os justis de Bruckner), « langsam » (« lent », dans « Abendständchen » de Brahms) ou « adagio » (même chose, dans Sicut cervus de Gounod).

Oui il n’y a pas peut-être pas de vérité absolue en matière esthétique, mais lorsque Maute fait systématiquement tout en une ou deux minutes de moins que la concurrence, il y a peut-être matière à se questionner.

