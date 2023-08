Deux nouvelles dates, soient les 18 et 20 janvier 2024, ont été annoncées mardi, pour reprendre les concerts de Madonna au Centre Bell qui avaient été reportés.

Pour sa tournée Celebration, où elle reprendra ses plus grands succès des 40 dernières années, Madonna avait prévu des dizaines d’arrêts en Europe puis en Amérique du Nord dès cet été. On l’attendait au Centre Bell les 19 et 20 août prochains.

Des problèmes de santé l’avaient forcée à annoncer en juillet le report de la portion nord-américaine de sa longue série de concerts. Certains spectacles ont finalement dû être annulés en raison de conflits d’horaires.

Heureusement pour les admirateurs montréalais, ils auront l’occasion de voir Madonna sur la scène du Centre Bell deux soirs, les 18 et 20 janvier.

La tournée Celebration débutera donc par quatre concerts à guichets fermés à Londres en mois d’octobre et se poursuivra jusqu’en avril 2024.