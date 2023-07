Ça devrait crier fort – et aigu – au Centre Bell. Les Jonas Brothers fouleront les planches de l’amphithéâtre montréalais le 1er décembre, a annoncé le promoteur evenko jeudi.

Pour l’instant, il s’agit du seul arrêt des frères Nick, Joe et Kevin au Québec, dans le cadre de leur tournée intitulée Five Albums. One Night. Les billets seront mis en vente le vendredi 4 août à 10 h. La formation américaine Lawrence assurera la première partie du spectacle.

Les Jonas Brothers amorceront leur tournée dans quelques semaines avec deux concerts à guichets fermés au Yankee Stadium de New York. Leur itinéraire comprend 86 villes à travers le monde, dont Paris, Milan, Londres, Dublin, Sydney, Auckland, Los Angeles et Chicago.

Plus tôt cette année, le trio a lancé The Album, sous étiquette Republic Records. Réalisé par Jon Bellion (Maroon 5, Justin Bieber), l’opus comprend les chansons Waffle House et Wings.