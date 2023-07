Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Johnathan Blake, Passage

Le Festival de jazz de Montréal est terminé, certes, mais nos oreilles en redemandent. Voilà que l’on découvre cette pièce du batteur-percussionniste américain. Neuf minutes où les changements de tempo et les interconnexions complexes entre les sonorités – pensez au travail du grand Kamasi Washington – se font entendre, se développent et s’enrichissent. L’héritage jazz de Johnathan – fils du violoncelliste John Blake Jr. – est bien audible, lui qui privilégie la construction d’un air commun entre les musiciens qui œuvrent en sa compagnie au sein du groupe Pentad. Vibraphone, piano, saxo alto, contrebasse et, bien sûr, batterie sont au menu de la pièce structurée qui laisse l’improvisation de côté. Cette composition annonce la sortie d’un deuxième opus sous l’étiquette Blue Note, à la mi-août.

Philippe Beauchemin, La Presse

Taxi Girls, Sunshine

Taxi Girls

Cherchez le garçon. Les amateurs de soirées de danse en français se souviendront du vénéneux tube romantico-new-wave de Taxi Girl, la formation française que dirigeait le regretté Daniel Darc. Vous le chercherez longtemps, le garçon, au sein de Taxi Girls (avec un « s », cette fois-ci), nouveau trio montréalais tout droit sorti du Rock’n’Roll High School des Ramones, qui lançait récemment son premier EP, Coming Up Roses. D’une durée de 1 minute 24 secondes, l’effrénée Sunshine leur vaudrait à elle seule toutes les fleurs du monde, tant le brûlot répond à une formule aussi irréfutable que jubilatoire : une entêtante mélodie boule de gomme, des harmonies souriantes et un rythme blitzkrieg. Comme quoi le minimalisme demeure le plus efficace des maximalismes. Hey ho, let’s go !

Dominic Tardif, La Presse

Killjei, Phone Home

Killjei

Il y a une semaine, le rappeur montréalais Killjei a lancé Endworld, son premier album sous ce nom depuis qu’il a abandonné celui de Jei Bandit. L’artiste de 28 ans, qui enregistre depuis 2015, a beaucoup expérimenté au fil des années et cette exploration des styles s’entend sur Endworld. À la manière de Kanye West, il a recruté plusieurs collaborateurs pour concrétiser sa vision créative qu’il a entièrement orchestrée. La base est trap, mais l’œuvre est empreinte de jazz, d’alternatif, d’électro et de R & B. Il y a une profondeur et un raffinement que l’on n’observe que chez les plus grands du genre. Sur la pièce Phone Home, Killjei est accompagné du rappeur de Québec Lewis Dice. Les deux rebondissent sur un beat planant qui évolue pendant les deux minutes du morceau. Nous reparlerons bientôt de Killjei, qui se prépare à amener Endworld sur scène.

Pascal LeBlanc, La Presse