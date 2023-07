Quelques suggestions de spectacles à découvrir dans le cadre du Festival de jazz de Montréal.

La découverte : Jan Verstraeten

Il aime les monstres, les violons, les vampires, les oreilles de souris et les robes de chambre roses. Il s’appelle Jan Verstraeten et c’est le nouveau spécimen de la pop belge. Artiste visuel de formation, ce chanteur flamand connaît un beau succès d’estime en Europe avec son deuxième album, Violent Disco (2022), et son tube Goodbye World. La voix est rock, la musique penche plutôt vers la soul des années 1960 et la pop orchestrale, avec ses arrangements somptueux sortis tout droit d’une trame sonore de John Barry. C’est aussi pas mal sur scène. À entendre et à voir.

Scène TD, à 18 h, puis au festival La Noce de bois, à Saguenay, le 8 juillet, et au Festival d’été de Québec, le 9 juillet.

Vraiment jazz : Kassa Overall

Claude Côté, collaboration spéciale La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ Kassa Overall

Combinant les ambiances psychédéliques au hip-hop, Kassa Overall, c’est son vrai nom, ne recule devant aucun hybride jazz imaginable. Le batteur, chanteur et compositeur de 41 ans installé à Brooklyn représente à lui seul l’avenir d’un jazz transcendant, d’une insolence peu dissimulée. Son troisième et plus récent disque, Animals, est paru cette année chez l’incontournable label anglais Warp. Autrefois collaborateur de la pianiste Geri Allen, des Christian McBride, Vijay Iver, Ravi Coltrane et Brandee Younger – qui elle était justement au festival il y a quatre jours –, l’alchimiste propose une virée nocturne fera assurément courir.

22 h, Le Studio TD, entrée libre